Met lange wandeling over Tholen halen Vrienden van Siem meer dan 3600 euro op voor ziekenhuis

Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis, de afdeling oncologie in het bijzonder, is door de groep uit Sint-Annaland als goede doel voor 2022 bestempeld. Al het geld dat met verschillende acties wordt opgehaald, gaat daar naartoe. De Vrienden van Siem halen nu al vijftien jaar lang geld op voor goede doelen op het gebied van kanker. In al die jaren hebben ze al zo’n drie ton opgehaald.