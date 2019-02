Meisje klimt in boom om kat te redden, maar moet zelf gered worden

UPDATE Vijf aanhoudin­gen vanwege grote drugs­vondst in Bergen op Zoom, motor en bestelbus in beslag genomen

17 februari BERGEN OP ZOOM - Vier mannen zijn donderdag 14 februari aangehouden in een loods in Bergen op Zoom. Agenten troffen tijdens een controle een flinke hoeveelheid drugs aan. Het aangehouden viertal wordt in beperkingen vastgehouden. De politie liet zondagochtend weten dat nog een vijfde verdachte is aangehouden.