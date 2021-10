Meer dan een kwart miljoen opgehaald, maar de Vrienden van Siem zijn nog lang niet klaar

Een familieruimte in het Prinses Máxima Centrum en een activiteitenruimte in de Daniël den Hoedkliniek die nieuw ingericht wordt. Zomaar twee voorbeelden van projecten die de Vrienden van Siem afgelopen jaren aanvlogen. Betaald met geld dat zij ophaalden via lokale acties. Voorzitter Leo Vroegop: ,,Jaar in jaar uit zien we die bedragen oplopen. Maar we zeggen nooit: we moeten méér ophalen. Iedere euro is goed."