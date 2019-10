Man uit Scherpenisse achtervolgt auto-inbreker, politie pakt de dief op

De eigenaar van het busje zag rond half drie vannacht dat iemand zijn voertuig had opengemaakt. Dat gebeurde aan de Poortvlietsedijk in Scherpenisse. Toen hij erheen wilde gaan, reed de inbreker weg met een auto. De buseigenaar ging erachteraan en belde ondertussen de politie. Tijdens zijn rit hield hij agenten op de hoogte van waar hij was.

Het was voor surveillanten daardoor niet zo moeilijk om de inbreker op te sporen. Dat lukte uiteindelijk op de Eendrachtsweg in Tholen. De bestuurder bleek een 26-jarige man uit Den Haag. Hij is aangehouden. In de auto bleek gereedschap te liggen die afkomstig was uit het busje. Er lag nog meer gereedschap. De politie onderzoekt nog of dat ook gesloten is.