Man (81) vermist in Sint Philipsland

Fredi (35) maakt paasfilm over hoop: ‘Overeind komen uit moeilijke periode’

BERGEN OP ZOOM - Goed nieuws en hoopvolle verhalen: die hebben we allemaal nodig. Maar waar vind je die en hoe vertel je ze? Dat is de uitdaging waar journaliste Chris zich voor gesteld ziet in de paasfilm Kom overeind van de Lievevrouweparochie uit Bergen op Zoom.