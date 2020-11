Man (67) opgepakt voor xtc-lab in Poortvliet dat afbrandde en waarbij 28 schapen overleden

Hoofdredac­teur Arie Leen Kroon verlaat de PZC

28 oktober VLISSINGEN – Arie Leen Kroon vertrekt begin 2021 als hoofdredacteur van de PZC. Kroon (66) gaat in februari met pensioen. ,,Het is mooi geweest. Het was mooi werk in een mooie tijd. Met grote veranderingen in de journalistiek,” zegt Arie Leen in een toelichting.