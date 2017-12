Man (27) aangehouden voor woninginbraak Sint-Maartensdijk in maart

In de nacht van 14 op 15 maart 2017 werd ingebroken in een woning aan de Westpoort in Sint Maartensdijk. Bij deze inbraak is een pinpas weggenomen. Later is ook geld gepind met die pas. Deze zaak is op 5 december in de televisie-uitzending van Opsporing Verzocht geweest. De politie kreeg hierna ruim 14 bruikbare tips binnen.