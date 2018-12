Maerloo blijft bij beschuldiging: gemeente Tholen is corrupt

Thoolse scholen blij dat puzzel brede school is gelegd

7:00 Ze zijn opgelucht. De vier schoolbesturen in Tholen-stad. Want eindelijk is getekend voor een brede school aan de Abraham Beeckmanlaan. De verbouw van het voormalige Westerpoort start volgend jaar. In 2020 gaat de school open. ,,Het bepalen van de vierkante meters was een lange discussie”, zegt Maarten van der Kooij, voorzitter van VPCO Tholen.