Let op: wegen zijn plaatselijk glad. Op Tholen zijn al zes auto’s van de weg geglibberd

Bij de Oesterdam (N659) tussen Tholen en Rilland gleden rond tien over half zes twee auto's afzonderlijk van elkaar van de weg af. Daarbij is een bestuurder gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De ongevallen gebeurden aan de Thoolse zijde van de dam als gevolg van plaatselijke gladheid. Een busje belandde in een greppel, een personenauto in een sloot. De bestuurder van het busje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.