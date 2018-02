Leonard Walpot uit Tholen wint zilveren camera

Gevluchte kinderen leren Nederlands in speciale klas

1 februari SINT-MAARTENSDIJK - Kinderen die gevlucht zijn naar Nederland moeten zo snel mogelijk mee kunnen draaien op school. In een reguliere klas is dat vaak lastig vanwege de taalbarrière. In Sint-Maartensdijk, op basisschool de Rieburch, is een speciale vluchtelingenklas ingericht waar extra aandacht is op het gebied van rekenen en taal.