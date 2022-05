Leo Vroegop knokt voor het goede doel in naam van zijn overleden broer: ‘Soms komt het weer even hard binnen’

Leo Vroegop draait zijn werkbus het parkeerterrein van het Havenplein in Sint-Annaland op. Als zzp’er in de bouw heeft hij genoeg te doen. Maar voor een praatje maakt hij graag tijd. Zeker als het ook over de Vrienden van Siem mag gaan. ‘Laten we afspreken in Havenzicht’, had hij voorgesteld. In het restaurant zwaait zijn vrouw Janine sinds april de scepter en verleent Leo af en toe hand- en spandiensten. Tel daarbij zijn activiteiten voor de Vrienden van Siem op en het mag duidelijk zijn dat een dag wel eens te kort is.