Leegloop? Welnee, de Kerkstraat komt juist tot leven

Lydia is eigenaresse van Boekwinkel Oostdijk en volgens haar is het wel heel negatief om te concluderen dat alle winkels verdwijnen uit de Kerkstraat. ,,Kruidvat is verhuisd en zit nu buiten het centrum. Natuurlijk vonden we dat jammer, want zo’n winkel trekt veel mensen naar de binnenstad. Pakhuis en de groenteboer zijn ook weg, dat klopt. Maar kom op, er is nog zoveel. We hebben twee boekwinkels, een fietswinkel, wijnhuis, kledingwinkels, een juwelier, een broodjeszaak”, somt Lydia op. ,,Dan mag je toch in je handjes knijpen? Bovendien komen er ook nieuwe dingen. In november opent de kringloopwinkel van het Leger des Heils hiernaast, dus het komt helemaal goed met Tholen. Dat roep ik al jaren.’'