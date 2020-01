Landsadvocaat moet voorkomen dat stukken over De Spetter naar buiten komen

THOLEN - De tweehonderd geheime stukken over zwembad De Spetter in Tholen moeten hoe dan ook geheim blijven. Daarom schakelt de gemeente advocatenkantoor Pels Rijcken in.

Dat is niet zomaar een kantoor. Het is het kantoor van de landsadvocaat, die standaard door de Staat wordt ingeschakeld bij rechtszaken. Hoewel hij niet in dienst is van de Staat, is er wel een contract tussen die twee. Zo zullen de landsadvocaat en zijn kantoorgenoten nooit tegen de Nederlandse Staat optreden.

Pels Rijcken moet ervoor zorgen dat de tweehonderd geheime stukken over zwembad De Spetter niet openbaar gemaakt hoeven worden. En dat is nou juist waar PVV’er Vincent Bosch - gesteund door de hele Thoolse oppositie - om had gevraagd.

In een arbo-rapport dat in die stukken zit, wordt namelijk geschreven over de veiligheid van medewerkers van het zwembad. De Thoolse fracties kennen de inhoud wel, maar willen er ook in een openbare vergadering over kunnen spreken. Dat is tot nu toe nog niet gelukt, waarop de oppositie naar de rechter stapte. Het is nog niet bekend wanneer de voorzieningenrechter de zaak behandelt.