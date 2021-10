Kyra en Marijn zetten hotel in Sint-Maartensdijk te koop: ‘Trots op wat we hier hebben gedaan’

Steeds meer jongeren ontdekken het jagen: ‘Het is geen knallen, dat doe je op de schietbaan’

28 juli SCHERPENISSE/SPRUNDEL - Leendert Bijnagte uit Scherpenisse is jager. En met zijn 24 jaar is hij een jonge jager. Maar hij is lang niet de enige meer; steeds meer relatief jonge mannen en vrouwen hebben tegenwoordig een jachtakte op zak. ,,Een van de mooiste dingen van het jagen is het zijn in en zorgen voor de natuur.”