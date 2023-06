Kringloop 2e Kans groeit maar door en Anna Zorgt profiteert daar van

Slachtof­fer (31) van steekpar­tij in woning Bergen op Zoom meldt zich in het ziekenhuis, drie verdachten aangehou­den

BERGEN OP ZOOM - Een 31-jarige man raakte in de nacht van zaterdag op zondag gewond bij een steekpartij in een woning aan de Kastanjelaan in Bergen op Zoom. In het huis ontstond een vechtpartij waarbij het slachtoffer werd gestoken met een steekwapen.