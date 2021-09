Koninklijke onderscheiding voor Joop Versluijs en Ria van 't Hof

Joop Versluijs werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn zeer lange inzet voor de gereformeerde kerk in zijn woonplaats. Hij is er al sinds 1968 actief als kerkrentmeester en vrijwilliger. Ook zet hij zich in voor de Stichting Roosevelt Oud-Vossemeer. Hij ontving zijn onderscheiding in de kerk.

Ook Ria van 't Hof zet zich al tientallen jaren in voor de samenleving in haar woonplaats Sint-Annaland en was daarom naar gemeenschapscentrum Wellevaete gelokt. Ze is al sinds 1972 bestuurslid en vrijwilliger bij turnvereniging WIK, en ook actief bij gezinsvervangend tehuis Sjaloom en de hervormde gemeente. Tot twee jaar geleden was ze ook geruime tijd vrijwilliger bij het hospice in Tholen.