Koninklijke erepenning voor De Rederijkers

Het Vosmeerse toneelgezelschap houdt ter ere van datzelfde jubileum morgen (zaterdag) een speciale voorstelling. Zij speelt het stuk ‘Champagne, klompen en Nana’ over een hotel dat in handen is gekomen van een nieuwe eigenaar. De voorstelling wordt twee keer opgevoerd: om 14.00 uur en om 19.30 uur, beide keren in Meulvliet in Tholen.