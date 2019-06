Komst van logistiek bedrijf DSV op Tholen levert minstens tweehonderd banen op

Het gebouw komt op een kavel van 15 hectare op bedrijventerrein Welgelegen III, waarvan de ontwikkeling net begonnen is. De koopovereenkomst tussen het bedrijf en de gemeente Tholen is maandag getekend. DSV verwacht in september te beginnen met de bouw. Een jaar later moet het pand van 90.000 vierkante meter klaar zijn. De tweehonderd medewerkers gaan in ploegen werken.