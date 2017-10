Knabbelspek-fabrikant lanceert 'echte' Zeeuwse kroepoek

,,We vonden dat je de garnaal in kroepoek niet meer proefde", legt Frank Wilthagen uit. Hij vormt samen met zijn broer Marcel de directie van Wilthagen B.V. ,,Kroepoek werd een beetje zoetig gemaakt, en dat ging er bij de consument wel in. Wij hebben de uitgesproken smaak terug gebracht."

Wilthagen is van oorsprong een vleesbedrijf. ,, Maar ten tijde van de dioxinecrisis, in 2000, ondervonden we dat we kwetsbaar waren. Daarom wilden we erbij iets buiten vlees gaan maken", zegt Wilthagen.