Kapotte straatnaambordjes op Tholen vervangen? Alleen als er een melding over komt

De gemeente is het daarmee eens, maar wijst erop dat veel van zulke borden in het buitengebied of buiten de bebouwde kom staan. ,,En het beheer van wegen daar, valt onder het waterschap of provincie. De verkeersborden ook." De gemeente heeft de klachten doorgespeeld naar die partijen, die op hun beurt vervanging hebben toegezegd.



Anders is dat als het gaat om straatnaambordjes of informatieborden. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Omdat het wegennet in Tholen zo uitgestrekt is, voert de gemeente er passief onderhoud op uit. Dat wil zeggen: er worden geen regelmatige inspectieronden uitgevoerd. ,,De noodzaak vanuit oogpunt van verkeersveiligheid is laag en met de huidige navigatiesystemen zijn straatnaamborden minder functioneel geworden. We varen vrijwel volledig op de meldingen die hierover binnen komen.”