Jongen valt flauw in zwembad De Spetter in Tholen

Hoewel de jongen niet kon zwemmen, is hij van het ondiepe naar het diepe gedeelte van het zwembad gegaan. Hij kwam hierdoor in de problemen en is met behulp van een omstander en zwembadpersoneel naar het ondiepe gedeelte van het bad gebracht. De jongeman is zelf uit het zwembad geklommen, maar eenmaal aan de kant verloor hij zijn bewustzijn. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij het maakt, is niet bekend.