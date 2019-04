Jongen beroofd bij Thoolse brug Tholen

Bouw Kruittoren in volle gang: ‘We zijn er altijd in blijven geloven’

20:09 THOLEN – Ruim vier jaar heeft het moeten duren. Na een reeks aan juridische procedures is de bouw van Kruittoren in Tholen nu in volle gang. ,,We zijn er altijd in blijven geloven en de kopers ook”, zegt Martijn van Sabben, directeur van aannemer Fraanje.