Job Schot stopt als voorzitter vissersactiegroep EMK: ‘We hebben een steen in de vijver gegooid’

VIDEO Drugslab op boerenerf in Lepel­straat is cocaïnewas­se­rij, vier personen aangehou­den

4 maart LEPELSTRAAT- In een van de loodsen op een erf bij een boerenbedrijf aan de Noorder Kreekweg in het buitengebied van Lepelstraat heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een cocaïnewasserij aangetroffen. Hierbij zijn vier personen aangehouden, waaronder de eigenaar van de loods.