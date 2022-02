Jezus Leeft gaat Thoolse verkiezingen in met één kandidaat: Williejanne

SINT MAARTENSDIJK - Nog nooit was Jezus Leeft present bij gemeenteraadsverkiezingen in Zeeland, maar dat verandert. In Tholen staat de partij volgende maand op de kieslijst.

Wie straks zijn stem wil uitbrengen op Jezus Leeft heeft overigens niet veel te kiezen. Alleen Williejanne van Veen - Van den Dikkenberg staat op de lijst. De inwoonster van Sint-Maartensdijk ziet een politiek avontuur, ook al is het alleen, wel zitten. ,,Over welk thema je het ook hebt, je kunt het altijd terugvoeren op Jezus en het evangelie.”

Nog nooit behaalde Jezus Leeft, waar dan ook in Nederland, een zetel. Is Tholen straks de eerste gemeente waar dat wél gebeurt? Williejanne van den Dikkenberg - haar naam zoals vermeld op de kieslijst - weet het niet. Wel hoopt ze dat mensen zich aangesproken voelen door de evangelische opvattingen van de partij. Confessionele partijen als SGP en ChristenUnie, op Tholen goed voor iets minder dan de helft van de zetels, dragen het evangelie niet veel uit volgens haar. ,,Vanwege de ontkerkelijking in Nederland is het extra belangrijk om dit onder de aandacht te brengen.” Maar er zijn meer belangrijke standpunten.

Thuisonderwijs

Zo spreekt Jezus Leeft zich uit tegen coronamaatregelen, zegt Van den Dikkenberg. Ze ziet een tweedeling ontstaan vanwege de invoer van de QR-codes en het toegangsbeleid. ,,Ook willen we thuisonderwijs mogelijk maken voor ouders die gewetensbezwaard zijn om hun kinderen nog naar school te laten gaan. Al zit je nog maar in groep 6, dan moet je al een mondkapje op. Ik weet niet of Jezus had gewild dat je je adem laat ontnemen."

Niet alleen dát zit haar dwars, ook de ‘opkomende LHBTQI-beweging’. ,,Kinderen moeten al heel vroeg van alles leren over seks. Dat is ongezond. Je moet ze jong houden en van hun jeugd laten genieten. Die moeten niet met dat soort vraagstukken bezig zijn.”

Lid van Forum voor Democratie

De geboren Stallandse heeft op politiek gebied nog geen ervaring. Wel is ze lid van Forum voor Democratie, erkent ze. In veel standpunten van die partij kan ze zich vinden. Een lokale fractie opzetten zag ze niet zitten. ,,Forum is in beginsel niet christelijk", zegt Van den Dikkenberg. ,,En voor Jezus Leeft had ik wel eens geflyerd met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen. Evangelist Joop van Ooijen, de oprichter van de partij, wist dat nog en vroeg me voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb nu niets omhanden qua werk dus ik dacht: waarom niet? Ik vind het heel fijn om iets te kunnen betekenen voor mensen.”

Vrienden hadden echter geen trek om op de lijst te belanden en dus staat zij er alleen op. En wacht haar een flinke klus als de fractie een zetel haalt. ,,Als het zover komt, zal ik kijken naar onderwerpen die me het meest aanspreken. Zo zal ik keuzes moeten maken en daar vooral mijn energie insteken. Je kunt dan niet overal bij betrokken zijn."

Van den Dikkenberg, getrouwd en moeder van een zoon van 5, wil zich hard maken voor de volksgezondheid en ‘het pesten van de boer tegengaan’. ,,We hebben er hier veel op het eiland. Met een groeiende bevolking hebben we eten nodig van de boeren. Klimaathysterie geven we geen aandacht. En behoud van midden-kleinbedrijf is belangrijk. Wat in deze tijden gaande is, is een afbraak van Nederland. Dat kan Jezus Leeft niet zomaar laten gebeuren. Ook willen we sportclubs ondersteunen ter bevordering van een gezonde leefstijl en beide zwembaden in de gemeente hebben onze aandacht.”