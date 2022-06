Jesse na tocht over onverharde bergwegen in oude rammelbak: ‘Af en toe was het spannend’

Thoolse wethouder wil geen wel­les-nie­tes-spelletje over vergunnin­gen: ‘Maar verhaal DNWG klopt niet’

THOLEN - Gemeente en netwerkbedrijf zijn het faliekant oneens over aan- of afwezigheid vergunningen bij afgebroken bodemwerkzaamheden in Tholen-stad.

7 juni