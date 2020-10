Jaco wandelt acht dagen door Zeeland voor Kika: ‘Slapen doe ik wel bij mensen in de tuin’

Dat bedrag is uiteraard bedoeld met een knipoog. Jaco kwam daar op, omdat hij de afgelopen tijd 77 nachtdiensten heeft gedraaid in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. De inwoner van Sint-Maartensdijk werkt eigenlijk in de gehandicaptenzorg, maar besloot zichzelf nuttig te maken in het ziekenhuis, omdat daar vanwege het corona-virus een tekort was aan verpleegkundigen.