Jachtseizoen in Steenbergen: meer dan 40 jongeren op de vlucht voor handhavers

Als het aan deze Thoolse boeren ligt, komt er een gigantisch zonnepark op hun grond

Als zonnepark Weihoek bij Poortvliet er komt, wordt het een van de grootste zonneparken van Zeeland. Ruim 64 voetbalvelden aan zonnepanelen (45 hectare) is fors. Als het doorgaat, want het park past niet in het huidige gemeentelijke beleid en de verwachte stroomopbrengst van het nieuwe park zou via het stroomnet van nu niet eens afgevoerd kunnen worden.