Is waterstofgas de redding van de dorpsmolen Sint Philipsland?

Leo de Oude is maar wat blij met het geld van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. ,,Het nieuws van vorig jaar was een grote domper. Sommige leden van de werkgroep waren moe van alle tegenslagen wilden de handdoek in de ring gooien. Niet zo gek, we zijn er al zo lang mee bezig.” Het doel van de initiatiefgroep is nog altijd hetzelfde: een windmolen bouwen waar het dorp niet alleen de lasten, maar ook de lusten van heeft. De initiatiefnemers rekenden uit dat de molen jaarlijks een ton zou opleveren voor de leefbaarheid in het dorp.