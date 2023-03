Inwoners Sint-Maartensdijk pakken kans en schoonmaakspullen in vernieuwde dorspzwembad

,,In het voorbijgaan, door de bosjes heen, houden we het wel in de gaten. Maar nu zien we van dichtbij hoe mooi en strak het wordt", zegt Henriette op den Brouw - emmer en schuurspons binnen handbereik - trots. Toch heeft het terrein aan de Sportlaan in Sint-Maartensdijk nog veel weg van een bouwplaats. Wat het - zeven weken voor de opening - feitelijk ook nog altijd is. ,,Wacht maar tot het kunstgras er straks ligt”, zegt Ron van der Graaf van dorpstafel Sint-Maartensdijk. ,,Dan ziet het er ineens heel anders uit.”

Of het effectief is om een bouwplaats schoon te maken, laten we even in het midden. Rens Potappel en Eva Stoutjesdijk (allebei 11) schrobben de tegeltjesmuur van de ruimte waar straks de kleedhokjes van het nieuwe zwembad komen. Er zijn meer kinderen met hun ouders zijn meegekomen om een steentje aan de jaarlijkse schoonmaak van het zwembad bij te dragen. Of meegesleurd, dat kan ook natuurlijk. Maar Eva en Rens, klasgenoten op basisschool De Rieburch, verzekeren dat ze hier vrijwillig zijn. Oké, als zijn voetbalwedstrijd vanochtend niet was afgelast, was Rens hier niet geweest. Maar toen hij hoorde dat die niet doorging - ,,er ligt teveel water op het veld” - was hij er meteen.

Volledig scherm Samuel Knulst pakt de bodem van het vernieuwde zwembad in Sint-Maartensdijk aan. © Johan vd Heijden

Appelflappen en grillworst

Het weer zit ook niet tegen, natuurlijk. De zon is uitbundig van de partij deze vroege zaterdagochtend. Net als de gemeenschapszin. Toch zeker een mannetje of twintig is aan het zemen, vegen, schrobben en schuren. Daar is de wethouder, die even een kijkje komt nemen. Een raadslid helpt mee. Om tien uur roept er iemand ‘koffie’ en komen er thermoskannen en appelflappen tevoorschijn. Er is ook grillworst van de dorpsslager. ,,Na de pauze gaan we nog wat verven en behangen", zegt Van de Graaf.

Het samenzijn hier vanochtend heeft bijna iets feestelijks. En dat is eigenlijk ook wel op zijn plaats. Want het had veel voeten in de aarde eer de Thoolse gemeenteraad groen licht gaf voor de renovatie van het Smerdiekse openluchtzwembad. En vervolgens braken de donkere hoofdstukken ‘vleermuizen’ en ‘corona’ aan. Die legden de boel lange tijd stil. Van de Graaf zucht diep als hij eraan terugdenkt.

Maar dat is allemaal verleden tijd. Van de Graaf laat de warmtepompen zien die het zwembadwater straks gaan verwarmen met hulp van zonnecollectoren en zonnepanelen. Er zijn wat dingetjes die hij niet voor elkaar kreeg - eigenlijk wilde hij geen chloor- maar een natuurzwembad - maar hij is blij dat het nieuwe dorpszwembad er nu bijna is. En ook hij is trots. Op het nieuwe zwembad, en op zijn dorpsgenoten die op hun vrije zaterdag hier naartoe zijn gekomen om even de handen uit de mouwen te steken. ,,Op deze manier ontstaat eigenaarschap. Een gevoel van verantwoordelijkheid voor het zwembad.”

Volledig scherm Dorpsbewoners maken de - nu nog - bouwplaats schoon. © Johan vd Heijden

Startblokken

Een renovatie, zoals op het bord van de gemeente bij de ingang van Haestinge staat, is het eigenlijk nauwelijks te noemen. Bijna niets van het oude zwembad, dat na een halve eeuw trouwe dienst deed, staat nog overeind. Bijna niets. Rens en Eva hebben zich inmiddels op de vier startblokken van het oude zwembad gestort, die volgens Van de Graaf op het nippertje gespaard zijn gebleven. Ze zitten onder de modder, maar gezien de ijver waarmee Rens en Eva ze aan het schoonmaken zijn duurt dat niet lang meer. Bedoeling is dat ze op 27 april, de openingsdag van het nieuwe openluchtzwembad van Smerdiek, als een soort stoeltjes naast de in- en uitgang staan.

Volledig scherm Aan de inzet ligt het niet zaterdagochtend in Sint-Maartensdijk. © Johan vd Heijden