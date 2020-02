Intern document: ‘Tholen overtrad wet bij aanbesteding zwembad De Spetter’

vijf vragen aan... Vijf vragen aan... Vincent Bosch, die zijn eigen college voor de rechter sleept

7 februari THOLEN - PVV-raadslid Vincent Bosch staat dinsdag in de Bredase rechtbank tegenover zijn eigen gemeente. De inwoner van Poortvliet eist dat geheimhouding van 200 documenten over de mislukte renovatie van zwembad De Spetter in Tholen per direct vervalt.