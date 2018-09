Ingebroken in huis van overleden vrouw in Tholen tijdens begrafenis: 'Echt respectloos'

Zwemmen, dankzij een grote opblaas­tent

3 september HALSTEREN - Een tennisbaan of hockeyveld overkappen gebeurt regelmatig. Een buitenzwembad voorzien van een immense tent is net even anders. In zwembad De Melanen in Halsteren is maandag een overkapping gebouwd. Zodat verenigingen ook in de winter kunnen blijven zwemmen.