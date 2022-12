Indiëmonument in Bergen op Zoom heeft nieuw thuis

Volledig scherm Het Indiëmonument krijgt een nieuwe plek op het Thaliaplein in Bergen op Zoom. © Pix4Profs/Marina Popova

Beijen had eerst zijn twijfels. ,,De achterkant van de kerk is zo grijs en versteend. Maar Sjoerd van den Boom kwam met dit plekje, op het gras en tussen de bomen. Dat is heel mooi.” Het monument stond sinds vorig jaar bij partycentrum Rozenoord, maar nu er een nieuwe eigenaar is, moesten verenigingen én het monument een nieuwe plek zoeken. Het Indiëmonument herinnert aan de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 en daarmee aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. ‘Eenheid door twee culturen’, staat op het monument te lezen. Stichting Payung zet zich in voor behoud van het cultureel erfgoed van voormalig Nederlands Oost-Indië.

,,De herdenking zal in de toekomst wel anders worden”, denkt Beijen. ,,Bij Rozenoord konden we de herdenking in de tuin houden, hier moet je betaald parkeren.” Toch ziet hij ook kansen in de verandering: ,,Misschien is dit een plek die meer jonge mensen aanspreekt. Rozenoord was ook wel een beetje gezapig.”

Hij vindt het monument een verrijking van het Thaliaplein. ,,Het is was speelser dan de oorlogsmonumenten.” Voor Sjoerd van den Boom was het meteen duidelijk dat dit de nieuwe plek moest worden: ,,Waar anders dan op dit plein waar alle herdenkingen plaatvinden? En doordat het hier in het groen kan, is er ook een beetje de sfeer van Indië. En misschien kunnen we hier op het plein tijdens de herdenking iets organiseren, de buurtbewoners er ook bij betrekken.”

Het monument is nu verplaatst, later wordt daar nog even een officieel moment van gemaakt. ,,Nog voor de herdenking op 15 augustus”, belooft Beijen. ,,We willen eromheen nog een soort cirkel van groen maken.”