Inbrekers gooien wijnflessen kapot bij tennisvereniging Tholen

Ook Melissa uit Sint-Annaland raakte beschadigd door turntrai­ner Beltman: ‘Wat ik deed was nooit goed’

31 juli SINT-ANNALAND - Ook oud-turnster Melissa Scherpenisse (25) uit Sint-Annaland is slachtoffer van de trainerspraktijken van turntrainer Gerrit Beltman. Van 2008 tot en met 2010 was zij één van zijn talenten in Almelo. De Zeeuwse gymnaste stelt dat hij haar in die tijd ook kleineerde, manipuleerde en intimideerde. Ze is blijvend beschadigd.