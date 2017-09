Inbraak in woning in Poortvliet

Rond 14.30 uur ontdekte een bewoner dat er ingebroken was. De dieven zijn binnengekomen via de achterkant van het gebouw, door de tuindeuren te forceren. De gehele woning is doorzocht naar kostbaarheden en een kluis, gevuld met persoonlijke papieren en sieraden, is meegenomen. Ook is er een notebook gestolen. De dieven hebben geprobeerd een auto uit de garage mee te nemen, maar dit is mislukt.