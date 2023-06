In Tholen zwaarbewolkt vanochtend

Italiaan wordt Mexicaan: 22-jarige Espen start nieuw restaurant Sentido in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Overal ligt gereedschap, de tafels en stoelen zitten nog in dozen en er wordt druk behangen. Er moet nog heel wat gebeuren in Sentido, het nieuwe Mexicaanse restaurant in de Korte Bosstraat, maar eigenaar Espen van Ginneken ziet het helemaal zitten: ,,Volgende week gaan we proefdraaien, zaterdag 1 juli gaan we open.”