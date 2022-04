In Tholen gaat de huidige coalitie verder - maar mét of zónder ABT, dat is de vraag

Kraanvo­gels oefenen liefdes­spel in Zeeland

SINT PHILIPSLAND - In het Krammer-Volkerak overwintert een groepje van vijf kraanvogels. Bijzonder, want normaal gesproken doen ze dat in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Het Zeeuwse Landschap houdt de situatie goed in de gaten. De hoop is dat ze gaan broeden.

17 februari