In het 15de-eeuwse oude stadhuis van Tholen start zaterdag de reeks zomerconcerten

,, De Keldermans Stichting verzorgt al 20 jaar de intieme concerten met professionele musici. Ook de museale instrumenten worden regelmatig bespeeld. Het idee dat dit 4de lustrumjaar in doodse stilte voorbij zou gaan, is ronduit onverdraaglijk. We respecteren de anderhalve meter afstand en daarom kunnen slechts weinig bezoekers plaats nemen. Daarom maken we een livestream. De opname zenden we later via onze website uit. Het zou zomaar kunnen dat de online ‘bezoekers’ het aantal live-bezoekers van vóór de coronacrisis in ruime mate overstijgt”, vertelt organisator Jan de Viet.