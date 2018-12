Iedereen mag de regenboogvlag in Tholen hijsen, maar de gemeente gaat het zelf niet doen

THOLEN - De regenboogvlag hijsen op Coming Out Day? Een raadsmeerderheid vond in oktober dat Tholen dat voortaan ook moet doen. Maar de gemeente gaat er zélf niet aan beginnen.

Ze stelt alleen een vlaggenmast beschikbaar waar verenigingen of organisaties een vlag kunnen hijsen. Bijvoorbeeld voor het bekendmaken van een collecte, een evenement, bijzondere gelegenheid óf internationale themadag. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.



Dat besluit schiet in het verkeerde keelgat bij PvdA/GroenLinks, de grote aanjager van het plan om de regenboogvlag te gaan hijsen. ,,Ze gedogen het. Zoek het verder maar uit, is de boodschap", zegt raadslid Jacques Dekkers verbolgen. ,,Het college van burgemeester en wethouders neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Dit kan toch niet waar zijn? Deze uitkomst is bedacht door mensen die denken er mee weg te komen. Maar wij vinden dat de motie uitgevoerd moet worden."

Volledig scherm PvdA/GroenLinks-raadslid Jacques Dekkers. © Peter J.E.Roek Pentalux Photography

In die motie, begin oktober aangenomen, werd expliciet aan het college gevraagd om voortaan de vlag te hijsen op Coming Out Day (jaarlijks op 11 oktober). Behalve coalitiepartijen SGP en ChristenUnie stemden alle partijen vóór.

Quote Deze uitkomst is bedacht door mensen die denken er mee weg te komen Jacques Dekkers, PvdA/GroenLinks

Waarom burgemeester en wethouders toch niet zélf de vlag gaan hijsen, melden ze niet in de brief aan de raadsleden. ,,Diskwalificatie van de vergadering en de raadsmeerderheid", vindt Dekkers. ,,Ik kan alleen gissen naar de reden. Misschien is de brief van 22 kerken van invloed geweest. Maar dat is mijn persoonlijke invulling.”