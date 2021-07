Huizen lopen onder na enorme buien in Oud-Vossemeer en Sint-Annaland: ‘In 53 jaar nog nooit meegemaakt’

OUD-VOSSEMEER - Forse regenval heeft vanavond voor veel wateroverlast gezorgd op Tholen, met name in Sint-Annaland en Oud-Vossemeer.

In beide dorpen stonden grote delen van meerdere straten onder water, zoals de omgeving Molenstraat/Raadhuisstraat in Oud-Vossemeer en de Hoenderweg in Sint-Annaland. Op verschillende plaatsen is het water ook huizen en bedrijven binnengelopen. De brandweer is met veel mankracht en materiaal uitgerukt om het water weg te pompen en bewoners te helpen.

Inmiddels is het water weer weggetrokken of weggepompt. Bewoners en eigenaren van getroffen panden zijn druk bezig met schoonmaken. Zoals Cor en Toon Verhees, die in de Molenstraat in Oud-Vossemeer wonen. ,,We zaten op de camping aan de Grevelingen", vertelt Cor. ,,Er was niet veel op televisie, dus ik zat wat op internet te kijken. Toen zag ik de foto’s en zei ik: verrek, dat is bij ons in de straat!”

Volledig scherm Toon Verhees staat voor zijn ondergelopen huis, terwijl binnen de boel wordt schoongemaakt. © Rob Paardekam

Eenmaal thuis bleek een groot deel van de benedenverdieping blank te staan. Een buurman en een zoon maakten de boel droog. Wateroverlast is volgens Toon geen bekend probleem in de straat. ,,We wonen hier nu 53 jaar. Dit is de eerste keer dat we water binnen hebben.”

Ook aan de overkant van de straat stroomde water naar binnen. ,,Gelukkig wonen we boven, maar de garage en bijkeuken stonden blank”, zegt Lianne de Mik. ,,Veel mensen uit de buurt kwamen meteen helpen. Dingen als de koelkast hebben we hoger kunnen zetten. Het water stond tot boven de plint.” De parketvloer uit de bijkeuken is al helemaal weggehaald. Volgens Lianne komt het wel vaker voor dat het water wat langer blijft staan in de straat. Maar overlast als deze heeft ze nog nooit gezien.

De overlast is het gevolg van een bui die heel lang op dezelfde plaats bleef hangen. Volgens Buienradar viel in Oud-Vossemeer vanavond daardoor meer dan 50 millimeter regen. Ook het westen van Noord-Brabant had er last van. Zo liepen ook in Kruisdorp huizen onder water.

Volledig scherm Wateroverlast in Oud-Vossemeer. © @Ronald0973

Volledig scherm Wateroverlast in Oud-Vossemeer © @Ronald0973

Volledig scherm Wateroverlast in Oud-Vossemeer © @Ronald0973