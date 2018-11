Hoteluitbaatster: ‘We hoopten nog dat het maar om een muurtje ging’

update | video Vrachtwa­gen negeert inrijver­bod en ramt hotel in Sint-Maartens­dijk

12:20 SINT-MAARTENSDIJK - Een vrachtwagen is vanmorgen rond 7.30 uur tegen een zijgevel gereden van hotel Het Raedthuys op de Markt in Sint-Maartensdijk. De chauffeur reed tegen de verplichte rijrichting in. Het pand is zwaar beschadigd; sommige delen hangen nog los en staan op afbreken.