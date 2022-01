Hoop op grotere sluis groeit na nieuw onderzoek onder watersporters

Video 14-jarige Tholenaar na wilde achtervol­ging aangehou­den, verdacht van betrokken­heid bij roofover­val

THOLEN - Na een wilde achtervolging heeft de politie gisteravond in Tholen zes verdachten aangehouden, die eerder op de avond de bewoners van een woning in de Gouwestraat in Ridderkerk hadden overvallen. Een van de aangehouden verdachten is een 14-jarige jongen uit Tholen.

18 december