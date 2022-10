Hoofdpijn over Thoolse rolbrug niet voorbij: ‘Men forceert de toegangspoortjes’

Het klonk allemaal hoopgevend wat wethouder Corniel van Leeuwen vorig jaar juli zei bij de heropening van de rolbrug in de haven van Tholen. Het toegangs- en veiligheidssysteem van de in 2017 geïnstalleerde, chronisch problemen opleverende brug was aangepast. Een nieuw smeersysteem in de wielen moest lawaai en vibraties tegengaan. Alles was voortaan bovendien hufterproof en ook nog eens vriendelijk te bedienen.