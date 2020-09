‘Hier in Poortvliet ben ik binnen tien minuten aan zee’

Nachtelij­ke zwemmers uit zwembad gehaald

9 augustus SINT-MAARTENSDIJK - In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie een groep jongeren aangesproken die aan het zwemmen waren in het zwembad van Sint-Maartensdijk. Rond kwart over twee zag een getuige dat de groep het zwembad in ging en belde de politie.