‘Het is wachten tot je een keer een grote klap hoort, dan weet je het is de geldautomaat’

Het is het gesprek van de dag op de dijk in Tholen. Wandelaars en fietsers die passeren spreken schande van de geldautomaat bij de boothelling in de haven. ,,Dit is dé plek voor een overval”, zegt de 71-jarige Cees Vroegop. ,,Vanochtend las ik erover in de krant en dacht, dit moet ik van dichtbij zien. Zodoende ben ik op de fiets gestapt. Het is te gek voor woorden.”