‘Het belang van lokale geschiedenis is groot’

Charmant

Het schilderij wordt door Peeters ‘charmant in zijn primitiviteit’ genoemd. Het was Peeters zelf die twee jaar geleden getipt werd dat het schilderij met naast het wapen ook de twee zeemeerminnen, de een met een kam, de ander met een spiegel, vanuit Den Haag te koop werd aangeboden. Het kwam daadwerkelijk in gemeentelijke handen, al was een restauratie noodzakelijk. Het schilderij is extra kwetsbaar omdat het op karton werd gemaakt. Tot er een definitieve plek voor gevonden is, blijft het werk, ondanks dat de zeemeerminnen volgens Remery wat karig gekleed zijn voor in een kerk, in de Sint-Gummarus te bewonderen.

Grafsteen

De gerestaureerde grafsteen is er een van de in 1547 overleden Willem Claesz Codde. Oorspronkelijk lag die in de voormalige St. Jacobskerk, die op de plaats van de huidige kerk van de protestantse gemeenschap, of Witte Kerk, op het Kerkplein stond. Codde was voor zijn dood schepen van de gemeente, gasthuismeester en koopman. Een belangrijk man, anders kwam je zerk niet in de kerk. Na de sloop van de kerk kwam een deel van de zerken terug in de huidige kerk. Brokstukken van deze zerk werden later bij toeval aangetroffen in de fundering van een schuurtje van de fa. Broekhuis, daar weggehaald en later ingemetseld achter het oude raadhuis in de Kaaistraat. Vorig jaar werd de steen ook daar weggehaald en krijgt die nu, opgeknapt en wel, een vaste plek in de Gummaruskerk.