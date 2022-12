Heroes for Heroes: spinningmarathon voor het goede doel in het Cultuurgebouw van ‘t Rijks

met video Warme Chocomel met een praatje van de boer

In aanloop naar kerst bezoeken melkveehouders van FrieslandCampina zo’n 300 verzorgingstehuizen in heel Nederland. Op Schouwen-Duiveland trokken eigenaren van zes melkveebedrijven langs ’t Opper in Bruinisse en De Wieken en Zierik7 in Zierikzee. ,,Wat lief.”

16 december