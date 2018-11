Henk Noteboom (VVD) stapt uit Thoolse raad

,,En meer wil ik daar niet over uitweiden", zegt Noteboom, die pas acht maanden onderdeel uitmaakte van de Thoolse gemeenteraad. Hij blijft wel betrokken bij de VVD-fractie. In welke vorm is nog onduidelijk. ,,Dat moeten we nog nader invullen, maar het heeft nog steeds mijn interesse. Ik zal er zeker nog wat voor blijven doen.”

Onduidelijk is nog per wanneer Noteboom stopt. ,,Dat is afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld wanneer er een opvolger gevonden kan worden."

Hommel

Die mogelijke opvolger is Ad Hommel. Hij was de eerstvolgende op de kieslijst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en is al commissielid (Samenleving). De inwoner van Oud-Vossemeer laat weten open te staan voor de functie, maar heeft zaterdagavond eerst overleg met het plaatselijke VVD-bestuur.

Binnenboord

Hommel, overigens geen familie van wethouder Frank Hommel: ,,Ik sta als volgende op die lijst. Als je niet in de raad wil, moet je niet op die lijst gaan staan. Ik ben al wel wat ouder. Dat overleg van zaterdag is er ook om te kijken of er jongeren met ambitie zijn. En om te kijken wat er nodig is voor de fractie: stabiliteit. Dat is belangrijk nu Henk weggaat. We hebben alles gedaan om hem binnenboord te houden. Maar zijn privéredenen zijn dermate belangrijk dat hij dit besluit heeft moeten nemen.”

Ouderling