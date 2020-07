Hengelsportzaak waarschuwt voor stekelroggen in de Oosterschelde: ‘Pas op voor giftige stekels!’

Van zedende­lict verdachte Tholenaar vrijgespro­ken

9 juli MIDDELBURG - De 44-jarige Tholenaar J. J. die zich aan de drie neefjes van zijn vriendin zou hebben vergrepen, is daarvan vrijgesproken. De rechtbank in Middelburg oordeelde donderdag dat de verklaringen van de kinderen in de leeftijd van vier, zes en acht jaar onvoldoende waren om tot een bewijs te komen.