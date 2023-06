Helder weer op Tholen vandaag

nacompetitie 3de/4de klasse Zeeuws slagveld in strijd om tickets voor de derde klasse: dikke nederlagen en drie degradan­ten

In de nacompetitie voor een plek in de derde klasse was het een zware middag voor de Zeeuwse ploegen. Alleen Zaamslag en Kapelle hebben zich geplaatst voor de finale. Zaamslag won met 4-1 van Peursum en Kapelle was met 3-2 te sterk voor TSVV Merlijn.