'Heel drugslab' gedumpt in bos en water bij Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Langs de Moervaart in Bergen op Zoom is vanochtend een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. Het gaat volgens boswachter Erik de Jonge om 'een heel drugslab'. Enkele vaten liggen in het water van De Zoom.

De Jonge werd vanochtend gebeld door een voorbijganger, die de spullen zag liggen. Of de vaten ook gelekt hebben moet nog worden onderzocht. De politie en Omgevingsdienst zijn erbij. Zij hebben de straat afgezet, omdat er best wat voorbijgangers langs kwamen. Er komt een chemische lucht van het afval, wat mogelijk gevaarlijk is voor de luchtwegen. ,,De spullen komen hoogstwaarschijnlijk van een xtc-lab'', zegt De Jonge.

Onder de gedumpte spullen zijn drugsvaten, maar ook slangen, isolatiedoek en afzuigbuizen. De boswachter denkt dat ze maandagochtend uit een auto of busje zijn gegooid. ,,Als het vannacht was gebeurd, hadden we het wel eerder gehoord. Er komen hier veel mensen langs.''

Meer dumpingen